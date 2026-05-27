Podul din Strășeni rămâne închis: IGSU monitorizează cursul râului Bâc.

Pe parcursul zilei de marți, eforturile au fost concentrate pe monitorizarea situației, pomparea masivă a apei și consolidarea construcțiilor de protecție pentru a preveni inundațiile suplimentare, informează IGSU, transmite rupor.md.

În satul Micăuți din raionul Strășeni, lucrările de pompare continuă. În localitățile Rădeni și Drăgănești sunt utilizate 12 motopompe, cu ajutorul cărora apa este transferată din albia râului Ichel într-un lac din apropiere, care anterior se uscase.

În zona satului Pașcani au fost efectuate lucrări cu excavatorul, consolidarea digului și curățarea albiei râului în direcția orașului Cricova. Potrivit IGSU, în multe localități nivelul apei a început deja să scadă.

Sectorul Năpădeni-Hârbovăț: au continuat lucrările de consolidare a movilelor de protecție și deversarea controlată a apei. În localitatea Bularda, raionul Călărași, au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip. Tot aici au fost finalizate lucrările de consolidare a digului și a fost creat un nou canal de deversare. Nivelul apei la două bazine din zona satului Hîrbovăț a scăzut, iar în prezent nu există risc de inundații.

Raionul Ungheni: la Ungheni și în apropierea satului Mănoilești, inclusiv în zona Vulpești, salvatorii și echipele specializate au continuat lucrările de consolidare a digurilor și de evacuare controlată a apei. Totodată, în orașul Ungheni urmează să înceapă lucrări de deversare controlată a apei din lacul din satul Pârlița.

Pe sectorul râului Răut, în apropierea municipiului Orhei, specialiștii au identificat și monitorizat o porțiune vulnerabilă a digului de protecție. Potrivit IGSU, nu a fost înregistrată agravarea situației.

Pe albia râului Bîc, pe sectorul satul Bucovăț - orașul Strășeni, situația este stabilă, fiind înregistrate doar creșteri minore ale nivelului apei. Podul din orașul Strășeni rămâne închis circulației, pentru prevenirea situațiilor de risc. În satul Mărtinești, apa s-a retras din cele 10 gospodării afectate anterior, fiind prezentă doar în unele curți și beciuri.

Pentru gestionarea situației generate de fenomenele hidrologice, în teren au fost mobilizați 175 de angajați ai IGSU, cu 48 de unități de tehnică și trei remorci specializate.

Pentru coordonarea intervențiilor, la Călărași, în apropierea localităților Bularda și Hârbovăț, a fost instituită o tabără de câmp, iar la IGSU își continuă activitatea Celula de criză.