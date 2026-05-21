Podoleak, despre întărirea graniței cu Transnistria: Rusia încearcă să ridice miza.

Despre aceasta a declarat consilierul Oficiului Președintelui Ucrainei, Mihailo Podoleak.

Potrivit acestuia, măsuri defensive similare sunt luate de militarii ucraineni și la granița cu Belarus. El a declarat despre stagnarea pe linia frontului și a menționat că părțile ajung treptat la o paritate în ceea ce privește bombardamentele. În opinia lui Podoleak, în aceste condiții Moscova caută instrumente suplimentare de presiune asupra Ucrainei și Europei, demonstrând disponibilitatea pentru posibile operațiuni terestre, inclusiv prin activitatea pe direcțiile transnistreană și belarusă, scrie tv8.md.

„Rusia încearcă, prin aceste acțiuni pe care le vedem pe direcțiile transnistreană și belarusă, să crească demonstrativ aceste mize. Uitați-vă, iată că și aici suntem gata să începem unele operațiuni terestre”, a explicat Podoleak în cadrul emisiunii „Новая неделя”.

În același timp, consilierul Oficiului Președintelui Ucrainei nu vede posibilități de realizare a unor astfel de planuri. Potrivit lui, transferul de întăriri în Transnistria este imposibil, deoarece „totul va fi distrus”.

„Din punct de vedere al creșterii mizelor, al presiunii suplimentare și al extinderii capacităților operațional-tactice pentru a întinde forțele ucrainene, Rusia încearcă să activeze acțiunile pe aceste direcții. Vor fi aceste acțiuni realizate? Unele da, altele nu”, a împărtășit Podoleak evaluarea sa.

El susține că în prezent armata Federației Ruse se confruntă cu un deficit de resurse și consumă principalele rezerve pe direcțiile cheie, ceea ce limitează posibilitățile Moscovei pe alte sectoare. Podoleak a făcut referire și la datele ucrainene privind scăderea ritmului de recrutare în trupele rusești din ianuarie 2026: la pierderi lunare de aproximativ 30.000 de persoane, programele de recrutare atrag doar 15.000–16.000 de recruți.

„Deficitul este de aproape 47% din forța vie. Ei trebuie să acopere acest gol. Pot să o facă direct în Rusia prin mobilizare deschisă, pot recruta pe alte teritorii – în acest caz în aceeași Transnistrie sau Belarus. Repet, nu înțeleg exact care este ideea aici”, a concluzionat Podoleak.

Informațiile despre întărirea frontierei moldo-ucraineană pe sectorul transnistrean au început să se răspândească activ la începutul lunii mai, după publicările Comandamentului Operațional „Vest”. Ulterior, militarii ucraineni au confirmat că pe această direcție se creează un sistem eșalonat de fortificații.

Unitățile inginerești și de geniu, împreună cu grănicerii, instalează „colți de dragon” antitanc, sârmă ghimpată și minează anumite sectoare ale frontierei. În plus, militarii construiesc o rețea de drumuri de legătură de-a lungul frontierei pentru a crește mobilitatea unităților și a îmbunătăți logistica.