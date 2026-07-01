Plugaru: Reforma pensiilor militarilor urmărește păstrarea personalului cu experiență.

Principalul obiectiv al noilor reguli de pensionare pentru militari și persoanele cu statut special este menținerea în sistem a angajaților cu experiență.

Declarația a fost făcută de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în contextul proiectului de lege care introduce o vârstă minimă de pensionare pentru aceste categorii de personal, urmând ca aceasta să crească treptat până la 50 de ani.

Potrivit ministrei, actuala lege privind pensiile militarilor și ale persoanelor cu statut special este depășită și nu mai răspunde realităților din prezent. „Ceea ce ne dorim prin această lege este ca persoanele care acumulează experiență, se dedică sectorului, să nu plece rapid din acest sistem. Știm că nu este o reformă ușoară sau plăcută”, a declarat Natalia Plugaru, transmite ipn.md.

Noile prevederi vor viza angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.

„Acum în lege nu este prevăzută nicio vârstă de pensionare pentru aceste categorii. Oamenii se pensionează după ce cumulează vechimea specială de 12,6 ani și vechimea totală de 25 de ani. Avem situații când unii se pensionează la peste 30 de ani și alții la 50 de ani”, a mai spus ministra.

Potrivit ei, proiectul introduce o vârstă minimă de pensionare de 45 de ani, care va crește gradual cu câte șase luni în fiecare an, până va ajunge la 50 de ani, în termen de un deceniu. „Comparativ cu sectorul civil, unde oamenii se pensionează la 63 de ani, este un avantaj. În continuare păstrăm condițiile speciale, pentru că este o muncă specială”, a conchis ministra.