theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
27 Mai 2026, 12:26
35
Copiază linkul
Link copiat

Plugaru, despre fondul privat de pensii din Moldova: Nu există riscuri ca acesta să dispară

În Republica Moldova a început oficial să funcționeze primul fond privat de pensii, care va permite cetățenilor să economisească suplimentar pentru bătrânețe, pe lângă pensia de stat. Sistemul a fost lansat în anul 2026.

Plugaru, despre fondul privat de pensii din Moldova: Nu există riscuri ca acesta să dispară.
Plugaru, despre fondul privat de pensii din Moldova: Nu există riscuri ca acesta să dispară.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că noul mecanism este sigur pentru cetățeni, scrie rupor.md.

„Nu există riscul ca oamenii să investească bani, iar fondul să dispară pur și simplu”, a subliniat Natalia Plugaru.

Fondul este administrat de compania Aragonn Grup, fondată de compania de asigurări Asterra Grup. Păstrarea activelor este asigurată de compania de investiții BROKER M-D.

Contribuția minimă lunară pentru participanți este de 300 de lei.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici