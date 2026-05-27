27 Mai 2026, 12:26
Plugaru, despre fondul privat de pensii din Moldova: Nu există riscuri ca acesta să dispară
În Republica Moldova a început oficial să funcționeze primul fond privat de pensii, care va permite cetățenilor să economisească suplimentar pentru bătrânețe, pe lângă pensia de stat. Sistemul a fost lansat în anul 2026.
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că noul mecanism este sigur pentru cetățeni, scrie rupor.md.
„Nu există riscul ca oamenii să investească bani, iar fondul să dispară pur și simplu”, a subliniat Natalia Plugaru.
Fondul este administrat de compania Aragonn Grup, fondată de compania de asigurări Asterra Grup. Păstrarea activelor este asigurată de compania de investiții BROKER M-D.
Contribuția minimă lunară pentru participanți este de 300 de lei.