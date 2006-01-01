Plugaru: Compensațiile la energie vor fi acordate și în următorul sezon rece.

Programul de oferire a compensațiilor la energie va fi continuat și în următorul sezon rece.

Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, informează moldpres.md.

Ministra a subliniat că în prezent autoritățile lucrează asupra definitivării formatului programului pentru iarna 2026-2027 și a criteriilor de stabilire a categoriilor de beneficiari.

„Ne propunem să continuăm acest program. Acum suntem în discuții cu partenerii și cu Ministerul Finanțelor ce format va avea. Cel puțin ne propunem să continuăm plățile în bani, așa cum a fost în sezoanele precedente. Doar că acum estimăm care vor fi criteriile, ce grupuri vor beneficia, astfel încât să ne asigurăm că susținem persoanele care au cea mai mare nevoie. Vedem și evoluția prețurilor, avem mai multe scenarii și mai aproape deja de sezon vom cunoaște mai bine care va fi bugetul pentru acest program și care vor fi grupurile care vor beneficia”, a declarat ministra Natalia Plugaru, la emisiunea „Rezoomat”.

Guvernul a acordat, timp de patru ani consecutiv, compensații la energie gospodăriilor vulnerabile prin Programul „Ajutor la contor”. Sprijinul este acordat sub formă de plată monetară, care este achitată lunar. În acest scop, din bugetul de stat, în anul 2024, s-a alocat 1,5 miliarde de lei, iar în anul 2025 - 2,34 de miliarde de lei.

În precedentul sezon rece, circa 622.000 de familii vulnerabile au beneficiat de compensații pentru energie. Ajutorul financiar a variat între 500 și 1.000 de lei și a acoperit, în medie, până la 40% din costul facturii.