Infotag.md logoInfotag
21 Mai 2026, 07:36
Plugaru: Aproape 286.000 de moldoveni apți de muncă nu lucrează

Republica Moldova are un potențial intern pentru a rezolva problema producției, a declarat ministra Muncii, Natalia Plugaru, în contextul comentariilor privind atragerea forței de muncă străine pentru creșterea producției.

„În Moldova, rata ocupării forței de muncă rămâne scăzută. Aceasta a crescut de la 50% în 2019 la 57% în 2024-2025. Dar asta înseamnă că avem un potențial de forță de muncă în Republica Moldova care nu lucrează. Poate că nu lucrează. De exemplu, în categoria de vârstă 25-54 ani există 286.000 de persoane nu au un loc de muncă. Ele nu lucrează din diverse motive: familiale (îngrijirea copilului etc.), din cauza bolii sau pentru că sunt muncitori sezonieri. În spațiul public s-a vorbit despre necesitatea de a atrage 300.000 de străini. Dar noi avem aproape 300.000 de persoane neangajate în Moldova. Acum este necesar să elaborăm măsuri pentru a le readuce pe piața muncii”, a spus ea, citată de infotag.md.

Ministra a spus că acest lucru va fi realizat prin diverse măsuri, inclusiv cursuri de perfecționare sau dobândire a unei profesii.

Plugaru a subliniat că utilizarea resurselor interne pentru creșterea producției este o prioritate a ministerului pe care îl conduce.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
