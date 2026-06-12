Ploile torențiale au transformat autogara din Tiraspol într-un lac

Imaginile de la fața locului au fost surprinse de cetățeni și distribuite pe rețelele de socializare. De asemenea, martorii susțin că în centrul autogării s-a format un vârtej deasupra canalizării, care, potrivit acestora, ar fi apărut din cauza înfundării grilajului, scrie realitatea.md.

Amintim că angajații IGSU au intervenit astăzi, 12 iunie, 13 misiuni de pompare a apei din gospodării și subsoluri ale blocurilor locative, precum și intervenții de tractare a mijloacelor de transport, în urma ploilor torențiale.

Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în raionul Telenești, unde salvatorii au efectuat zece misiuni.