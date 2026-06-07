Ploile torențiale au provocat pagube în mai multe localități: Salvatorii au intervenit în zece raioane.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, subdiviziunile instituției au înregistrat 65 de solicitări de intervenție în zece raioane ale Republicii Moldova, transmite noi.md.

Cele mai mari probleme au fost semnalate în raionul Ialoveni, în localitățile Puhoi, Țipala, Gangura și Cărbuna. În comuna Gangura, un sector de drum cu lungimea de aproximativ opt kilometri și circa 100 de gospodării au avut de suferit în urma precipitațiilor.

În Puhoi și Țipala au fost raportate acumulări masive de apă, inundarea unor gospodării și blocarea unor drumuri locale. Din zonele afectate au fost evacuate șapte unități de transport, inclusiv trei microbuze și un automobil. În Puhoi, autoritățile locale au convocat de urgență Comisia pentru Situații Excepționale.

În raionul Strășeni, ploile au creat dificultăți în localitățile Voinova, Chirianca, Onești, Rassvet, Greblești, Vorniceni, Recea, Căpriana și în municipiul Strășeni. Echipele de intervenție au pompat apa din mai multe gospodării, locuințe și de pe străzi. La Bucovăț, precipitațiile au fost însoțite de grindină și rafale puternice de vânt, iar în satul Greblești o parte dintre consumatori au rămas fără energie electrică pentru o perioadă scurtă, alimentarea fiind ulterior reluată.

Măsuri pentru eliminarea consecințelor au fost întreprinse și în raioanele Drochia, Telenești, Soroca, Rezina, Sângerei și Basarabeasca. În Gribova, circa 20 de case au fost inundate. La Telenești s-au efectuat lucrări de pompare a apei din beciuri, curți și pivnițe după ce canalul de scurgere a fost colmatat.

Totodată, în satul Bulboci din raionul Soroca a fost inundată o locuință și un beci, iar circulația pe drumul local L99 dintre Regina Maria și Bulboci a fost temporar întreruptă din cauza înnămolirii carosabilului. În municipiul Chișinău și orașul Durlești au fost raportate acumulări de apă pe mai multe artere, inclusiv pe șoseaua Muncești, bulevardul Dacia, strada Calea Basarabiei, strada Meșterul Manole și strada Tudor Vladimirescu.

Deplasarea vehiculelor s-a desfășurat cu dificultate pe anumite tronsoane. În același timp, salvatorii au monitorizat permanent situația în localitățile aflate în avalul râului Botna, inclusiv Homuteanovca, Căinari și Cârnățenii Noi. Potrivit IGSU, nivelul apei în localitățile Puhoi și Homuteanovca este în scădere, fără riscuri iminente.

În Homuteanovca au fost raportate șase gospodării cu probleme, dintre care un beci și cinci terenuri agricole. Pentru protejarea unei gospodării a fost construit un dig provizoriu. Autoritățile precizează că nu au fost înregistrate persoane decedate sau traumatizate în urma fenomenelor meteorologice, iar situația rămâne monitorizată în regim permanent.