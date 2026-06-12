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ziua.md logoziua
12 Iunie 2026, 10:39
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Ploile torențiale au inundat drumurile în raionul Sîngerei

Ploile puternice înregistrate în această dimineață au dus la inundații pe drumurile din raionul Sîngerei.

Ploile torențiale au inundat drumul în raionul Sîngerei.
Ploile torențiale au inundat drumul în raionul Sîngerei.

Potrivit poliției, traficul este îngreunat pe tronsonul de drum dintre localitățile Pepeni și Balășești, unde apa acumulată pe carosabil îngreunează circulația, transmite ziua.md

Șoferilor li se recomandă insistent să evite acest tronson și să aleagă rute alternative până când apa se va retrage și traficul se va relua normal.

În comuna Pepeni, din cauza ploilor torențiale, drumurile sunt, de asemenea, inundate.

Între timp, situația meteorologică începe să se îmbunătățească. Administrația Meteorologică a coborât nivelul avertizării privind condițiile meteo nefavorabile de la portocaliu la galben pentru mai multe raioane din nordul și sudul țării. Avertizarea rămâne în vigoare până la ora 21:00.

Meteorologii prevăd în continuare precipitații semnificative, cu acumulări între 15 și 49 litri pe metru pătrat. În unele zone sunt posibile grindină și intensificări ale vântului.

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