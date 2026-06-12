Ploile și umiditatea excesivă pun în pericol culturile agricole.

În timp ce specialiștii avertizează asupra riscurilor fitosanitare sporite, autoritățile monitorizează impactul ploilor asupra terenurilor agricole și evaluează eventualele pagube, transmite moldpres.md.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează că vremea ploioasă din ultima perioadă creează un mediu propice pentru dezvoltarea unor boli periculoase la plante.

Potrivit instituției, printre cele mai frecvente afecțiuni care pot apărea se numără mana, făinarea, alternarioza, antracnoza, putregaiurile și alte infecții care afectează culturile de câmp, legumele, plantațiile pomicole și cele viticole.

În același timp, umiditatea excesivă poate accelera înmulțirea unor dăunători precum melcii, limacșii, afidele și alte specii capabile să provoace pierderi importante de recoltă.

„În scopul prevenirii și limitării pagubelor, ANSA recomandă: monitorizarea permanentă a stării fitosanitare a culturilor; înlăturarea și distrugerea părților de plante afectate de boli; efectuarea lucrărilor agrotehnice care asigură o bună aerisire a culturilor; evitarea executării lucrărilor agricole pe terenurile excesiv de umede; efectuarea la timp a tratamentelor fitosanitare cu produse de protecție a plantelor omologate, procurate din locuri autorizate și utilizate conform instrucțiunilor de pe etichetă”, se arată în comunicatul ANSA.

Solicitat de Moldpres, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a precizat că monitorizează situația din teren împreună cu autoritățile publice locale și instituțiile de profil pentru a evalua impactul precipitațiilor asupra sectorului agricol.

Potrivit ministerului, cele mai expuse efectelor ploilor sunt culturile prășitoare, aflate în această perioadă într-o etapă importantă de dezvoltare.

„Au fost expuse efectelor ploilor culturile prășitoare, precum porumbul, floarea-soarelui, sorgul și sfecla de zahăr”, au declarat reprezentanții MAIA.

Instituția îndeamnă agricultorii să urmărească avertizările meteorologice și să își planifice lucrările agricole în funcție de condițiile din teren, astfel încât să reducă riscurile generate de precipitațiile abundente.

Pe lângă monitorizarea situației și emiterea recomandărilor de specialitate, Ministerul Agriculturii amintește că producătorii agricoli pot beneficia de mai multe instrumente de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme.

Printre acestea se numără sprijinul financiar pentru instalarea plaselor antigrindină și a peliculelor antiploaie, precum și compensarea unei părți importante din costurile asigurării agricole.

„Din bugetul de stat se compensează până la 70% din prima de asigurare, ceea ce oferă producătorilor un instrument suplimentar de protecție în fața fenomenelor meteorologice extreme”, au subliniat reprezentanții ministerului.

Autoritățile recomandă fermierilor să rămână vigilenți în următoarele zile, în contextul prognozelor care indică noi precipitații și condiții favorabile dezvoltării bolilor și dăunătorilor în agricultură.

Meteorologii au emis pentru vineri, 12 iunie, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pe întreg teritoriul țării, în intervalul orelor 09.00 – 21.00. Potrivit Autoritatății de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul menționat, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–49 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.