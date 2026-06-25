Plîngău: La MoldATSA au fost numite rude ale funcționarilor, iar salariile lor au crescut exagerat.

Scandalul de la Î.S. „MoldATSA” scoate la iveală probleme mai vechi legate de salarizarea din întreprinderile de stat și de modul în care sunt promovate persoane în funcții-cheie, susține deputatul Dinu Plîngău.

Acesta a declarat că a discutat cu reprezentanți ai procuraturii specializate și a cerut o atenție sporită asupra cazului, precum și verificări mai ample la nivelul întreprinderilor de stat. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, scrie jurnal.md.

Potrivit lui Dinu Plîngău, cazul MoldATSA nu se reduce doar la informațiile privind CV-ul fostului administrator Dumitru Vangheli, ci ridică și întrebări legate de salariile din întreprindere, de angajările făcute în ultimii ani și de lipsa unui control eficient asupra activității companiilor de stat.

„Eu am avut o comunicare cu unii conducători din cadrul procuraturii specializate referitor la atragerea unei atenții mai sporite asupra acestui caz. Mie mi se pare unul revoltător și trebuie să atragem atenția la câteva probleme care pur și simplu au ieșit acum la suprafață în legătură cu această întreprindere, MoldATSA. În primul rând, noi vorbim despre inechitatea salarială, deci niciun fel de control. Aici este o gafă foarte mare, din punctul meu de vedere, a Corpului de control din cadrul Guvernului, a aparatului guvernamental, al prim-ministrului. Din punctul meu de vedere, trebuie efectuată o evaluare și, apropo, în cadrul procesului de verificare a companiilor de stat aflate în insolvență. Eu am solicitat și cu asta mă ocup acum în calitate de deputat: încerc să verific modalitatea în care aceste companii sau întreprinderi de stat au ajuns în insolvență. Și ar fi cazul să avem o verificare și un audit la toate întreprinderile de stat referitor la angajați, la aceste salarii nesimțite și așa mai departe”, a declarat deputatul.

Plîngău a mai spus că, din punctul său de vedere, scandalul readuce în discuție și o problemă mai veche, legată de angajările pe criterii de apropiere politică, și nu pe merit. Deputatul a afirmat că despre MoldATSA s-a vorbit de-a lungul anilor ca despre o întreprindere în care funcțiile de conducere au fost influențate de preferințe politice și relații personale.

„Și a doua problemă este, evident, una care se trage de 30 de ani, legată de angajări, de favorizarea unor angajări nu neapărat pe merit. Despre MoldATSA s-a discutat, din când țin eu minte în politică, despre faptul că în conducere se făceau angajări în bază de preferințe politice, inclusiv erau acolo feciori de demnitari, rude de demnitari, ca un fel de sinecură pentru oamenii mai apropiați guvernării”, a spus Dinu Plîngău.

În același timp, deputatul a susținut că scandalul a izbucnit într-un moment sensibil, pe fundalul nemulțumirilor generate de politica fiscală și de alte măsuri anunțate de autorități. În opinia sa, reacția Guvernului, prin inițierea unor controale și demiteri, nu este suficientă în lipsa unor explicații despre cine a promovat persoanele aflate acum în centrul investigațiilor.

„Acum, altă întrebare este că acest scandal a apărut și într-un context extrem de complicat, inițiat de Ministerul Finanțelor, legat de politica fiscală, într-un context extrem de complicat care a fost anunțat de majorarea vârstei de pensionare pentru funcționari cu statut special, și pur și simplu nemulțumirea este enormă a oamenilor. Am văzut tentative de comunicare din partea Guvernului, cu inițierea auditelor, controalelor, demiteri și așa mai departe, în tentativa de a repara greșelile care s-au petrecut în trecut, dar, după mine, trebuie întrebați și oamenii care au promovat asemenea persoane în funcții. În primul rând mă refer la director, apoi la APP și SIS, inclusiv persoana care i-a propus această candidatură”, a afirmat Plîngău.

Deputatul a mai declarat că problema falsurilor din CV-ul lui Dumitru Vangheli este gravă, însă nu este singurul aspect care ar trebui investigat. Potrivit acestuia, mai importante sunt suspiciunile legate de majorările salariale, de gestionarea banilor întreprinderii și de angajările făcute în perioada mandatului fostului administrator.

„Eu, din câte cunosc, conform legislației, faptul că este pilot sau nu este pilot nici nu este cerut de lege. Este grav aspectul că el pur și simplu a încercat să falsifice. Cred că era suficient să se declare manager. Deci, câteva probleme: el a falsificat, adică s-a indus în eroare prin prezentarea acestei biografii. Și nici asta nu e chiar cea mai gravă, că noi am mai avut în trecut directori care treabă nu aveau cu această întreprindere sau cu securitatea aeronautică. Al doilea fapt extrem de grav, din punctul meu de vedere, este majorarea în fiecare an a salariilor, care a ajuns la sume enorme, în condițiile în care este o întreprindere gestionată autonom, dar la care statul are o anumită contribuție. Atunci când se adună bani suplimentari în cadrul acestei instituții, ei pot fi întorși în bugetul de stat, iar noi acum avem nevoie de bani la buget. Al treilea lucru: este pur și simplu incredibil că omul ăsta a stat bine-mersi și și-a angajat amanta sau iubita. Este un caz revoltător și indiscutabil. Nu știu, poate să mă audă toți procurorii din țară. Omul ăsta trebuie să dea socoteală. Dacă noi nu vedem un rezultat normal, investigații, anchete, cum a fost posibil așa ceva din partea organelor de drept, atunci, scuzați-mă, trebuie să constatăm că aceștia nu-și fac meseria”, a declarat deputatul.

Declarațiile lui Dinu Plîngău, făcute în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, pot fi urmărite integral mai jos.