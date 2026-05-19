Plahotniuc: Judecătorii mi-au dat sentința sub presiunea „vetingului galben”

El a scris pe rețelele sociale că „sentința pronunțată împotriva sa a fost decisă dinainte și dictată de interesele politice ale puterii”, transmite infotag.md.

„Nimeni nu a fost surprins de ce sentință va fi. Altfel nici nu putea fi în condițiile în care judecătorii erau sub controlul „vettingului galben”, iar procurorul în dosar, imediat după sentința de condamnare, a trecut prin această verificare ca o recompensă pentru procesul pregătit împotriva mea”, consideră Plahotniuc.

El a numit aceasta „un triumf al puterii politice asupra legii”.

Plahotniuc consideră că un adevărat tribunal independent presupune absența presiunii politice asupra judecătorilor și procurorilor, existența unor discuții profesionale în cadrul colegiului judiciar și posibilitatea recuzării judecătorilor în caz de conflict de interese.

Printre încălcările enumerate de oligarh se numără: limitarea timpului pentru familiarizarea cu materialele dosarului; participarea judecătorilor pe care apărarea îi considera incompatibili cu examinarea cauzei; excluderea selectivă a martorilor apărării; presiunea fără precedent prin intermediul mass-media; încercările comentatorilor proputere de a influența decizia instanței.

El a declarat că dosarul va fi transmis instanțelor superioare, inclusiv celor europene și internaționale, unde „vor deveni evidente erorile procedurale și lipsa bazei probatorii”. Plahotniuc este convins că acuzațiile împotriva sa se bazează pe „presupuneri”, nu pe probe reale.