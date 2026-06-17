Piața lactatelor ar putea fi supusă unui control de amploare.

Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra necesității unor controale mai stricte pe piața produselor lactate.

Instituția invocă informații privind dependența ridicată de materia primă importată și posibile neclarități în etichetarea produselor.

Instituția susține că laptele și produsele lactate destinate consumului trebuie să fie sigure, verificate și corect etichetate, astfel încât consumatorii să cunoască exact originea și compoziția acestora. În acest sens, este solicitată intensificarea controalelor de stat în domeniu, inclusiv verificarea originii materiei prime și a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, informează rupor.md.

Reacția vine în contextul unor declarații publice ale expertului Veaceslav Ioniță, potrivit cărora o parte semnificativă a materiei prime utilizate în industria lactatelor din Republica Moldova ar proveni din import, în special din Ucraina, iar producția internă nu ar acoperi necesarul pieței.

Potrivit lui Ioniță, în întreprinderi sunt aduse praf de lapte degresat și grăsimi lactate, folosite ulterior pentru producerea de produse vândute ca lactate de origine moldovenească.

Centrul subliniază că este esențial ca consumatorii să fie informați corect dacă achiziționează lapte autohton, lapte reconstituit sau produse obținute din ingrediente importate, având în vedere că acestea sunt consumate zilnic, inclusiv de copii.

Autorităților competente li se solicită să trateze subiectul cu maximă seriozitate, în contextul asigurării siguranței alimentare și al protecției consumatorilor.