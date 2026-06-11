Petkov: Apa din cartierul Bălțiul Nou nu respectă normele sanitare.

În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să trateze situația cu responsabilitate și să nu utilizeze temporar apa de la robinet pentru băut și prepararea hranei, transmite realitatea.md.

„Probele repetate au fost deja prelevate. Rezultatele analizelor sunt așteptate până la mijlocul zilei de 12 iunie. Imediat ce vom primi noile date, Primăria va informa locuitorii. Vreau să subliniez separat: consider inadmisibil ca oamenilor să le fie facturată această apă la tariful stabilit pentru apa potabilă. Această problemă a fost deja ridicată în fața furnizorului, precum și în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, instituția care aprobă tarifele la apă”, a declarat Petkov.

Totodată, edilul a adăugat că Grădinița nr. 2, situată în cartier, este asigurată integral cu apă potabilă îmbuteliată, inclusiv pentru prepararea hranei.

„De asemenea, am dispus ca Primăria să achite materialele necesare pentru conectarea cât mai rapidă a cartierului la rețeaua municipală de apeduct. Este o soluție de care oamenii au nevoie, iar noi o vom promova cât mai operativ. Rog locuitorii să păstreze calmul și să urmărească informațiile oficiale ale Primăriei. Situația este sub control. Sănătatea și siguranța bălțenilor reprezintă prioritatea noastră principală”, a conchis Petkov.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică a venit cu precizări privind calitatea apei potabile din microraionul Bălțiul Nou, Grădinița nr. 2 și Gimnaziul nr. 10 din municipiul Bălți. Potrivit rezultatelor analizelor efectuate pe 31 mai, a fost depistată prezența bacteriilor coliforme în valoare de 1 UFC/100 ml. În probele prelevate de la robinetele din Grădinița nr. 2 au fost înregistrate valori de 26-32 UFC/100 ml, iar la Gimnaziul nr. 10 – 30 UFC/100 ml. Diferențele dintre rezultatele obținute la nivelul rezervorului și cele de la robinete indică necesitatea verificării rețelelor interne de distribuție a apei din cadrul instituțiilor.



