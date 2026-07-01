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unimedia.info logounimedia
1 Iulie 2026, 12:16
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Petiție împotriva închiderii Secției ginecologie a spitalului din Ștefan Vodă

Spitalul din Ștefan Vodă a rămas fără secție de ginecologie începând cu 29 iunie. Locuitorii raionului, precum și angajații, sunt revoltați de situația creată.

Petiție împotriva închiderii Secției ginecologie a spitalului din Ștefan Vodă.
Petiție împotriva închiderii Secției ginecologie a spitalului din Ștefan Vodă.

„Suntem șocați, stresați, dezamăgiți, drepturile noastre sunt încălcate”, spun ei.

Un grup de inițiativă a lansat o petiție online prin care solicită anularea ordinului ministrului sănătății. Potrivit acestora, după închiderea secției, accesul la servicii medicale vitale va fi limitat pentru aproximativ 26.000 de femei, scrie unimedia.info

„Vă scriem în numele miilor de locuitori ai raionului Ștefan Vodă, profund îngrijorați de decizia de sistare a activității secției de obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă. Această decizie nu înseamnă doar închiderea unei secții. Înseamnă că aproximativ 26.000 de femei din raion cu vârsta 16-70 ani rămân fără acces la servicii medicale esențiale în propria comunitate. 

Este important de subliniat că secția de obstetrică-ginecologie nu deservește doar femeile care urmează să nască. Aceasta asigură asistență medicală pentru toate femeile din raion, inclusiv în cazuri de urgențe ginecologice, sarcini cu risc, avorturi spontane, hemoragii, intervenții chirurgicale ginecologice, monitorizarea sarcinii și îngrijirea postnatală. 

Închiderea secției înseamnă că mii de femei vor fi nevoite să parcurgă distanțe mari (50-75km) până la secția din Căușeni, pentru a beneficia de servicii medicale care, în multe situații, nu suportă amânare și pot face diferența dintre viață și moarte”, se arată în mesajul grupului de inițiativă.

În doar câteva zile, sute de locuitori ai raionului au semnat petiția împotriva închiderii secției de ginecologie. În cazul inacțiunii autorităților, oamenii sunt pregătiți să iasă la proteste, iar grupul de inițiativă a anunțat deja intenția de a se adresa Curții Europene a Drepturilor Omului.

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