Peste un milion de lei, dați escrocilor telefonici în ultimele 24 de ore.

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 15 sesizări privind fraude telefonice. În nouă cazuri, cetățenii au fost victime ale escrocilor, iar prejudiciul total a depășit un milion de lei.

Conform datelor forțelor de ordine, două infracțiuni au fost comise în cursul zilei de ieri, 16 iunie, iar restul au avut loc anterior, însă victimele s-au adresat Poliției abia acum.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 350 de tentative de înșelăciune.

Poliția menționează că tot mai des victimele contractează credite pentru a transfera bani infractorilor. De asemenea, escrocii continuă să folosească curieri pentru a obține numerar și accesează tot mai activ ilegal aplicațiile bancare mobile.

Potrivit forțelor de ordine, cele mai mari prejudicii sunt cauzate de schemele combinate „fals bancă – fals poliție/SIS”, când infractorii conving persoana să transfere bani sub pretextul protejării conturilor sau participării la o anchetă.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu divulge codurile din SMS-uri, datele bancare și parolele persoanelor străine și, în cazul apelurilor suspecte, să întrerupă imediat convorbirea și să apeleze numărul 112.