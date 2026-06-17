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17 Iunie 2026, 18:53
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Peste un milion de lei, dați escrocilor telefonici în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 15 sesizări privind fraude telefonice. În nouă cazuri, cetățenii au fost victime ale escrocilor, iar prejudiciul total a depășit un milion de lei.

Peste un milion de lei, dați escrocilor telefonici în ultimele 24 de ore.
Peste un milion de lei, dați escrocilor telefonici în ultimele 24 de ore.

Conform datelor forțelor de ordine, două infracțiuni au fost comise în cursul zilei de ieri, 16 iunie, iar restul au avut loc anterior, însă victimele s-au adresat Poliției abia acum.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 350 de tentative de înșelăciune.

Poliția menționează că tot mai des victimele contractează credite pentru a transfera bani infractorilor. De asemenea, escrocii continuă să folosească curieri pentru a obține numerar și accesează tot mai activ ilegal aplicațiile bancare mobile.

Potrivit forțelor de ordine, cele mai mari prejudicii sunt cauzate de schemele combinate „fals bancă – fals poliție/SIS”, când infractorii conving persoana să transfere bani sub pretextul protejării conturilor sau participării la o anchetă.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu divulge codurile din SMS-uri, datele bancare și parolele persoanelor străine și, în cazul apelurilor suspecte, să întrerupă imediat convorbirea și să apeleze numărul 112.

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