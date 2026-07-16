Peste 82.000 de transnistreni sunt înregistrați în sistemul medical al R. Moldova.

Până la 30 iunie 2026, 82.325 de cetățeni rezidenți în regiunea transnistreană erau înregistrați în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală din Republica Moldova.

Începând cu prima jumătate a anului 2025, 27.840 de locuitori asigurați erau înregistrați în sistem. Acest număr aproape s-a triplat într-un an, transmite infotag.md.

Conform datelor actualizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, din ianuarie până în iunie 2026, 58 de spitale din Republica Moldova au acordat asistență medicală pentru 4.051 de pacienți din regiunea transnistreană.

Costul total al tratamentului s-a ridicat la 78,25 milioane de lei. Din numărul total de persoane înregistrate în sistem, 68.382 sunt asigurate de stat, inclusiv copii și pensionari. Alte 10.904 persoane sunt angajați ai companiilor înregistrate în registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova, iar 2.956 de locuitori au încheiat asigurare de sănătate independentă. Cuantumul primelor de asigurare plătite de aceștia a depășit 8,4 milioane de lei.

O creștere semnificativă s-a observat și în ceea ce privește furnizarea de medicamente și dispozitive medicale compensate. În primele șase luni ale anului 2026, 8.274 de persoane au beneficiat de această măsură de sprijin – cu aproape 70% mai mult decât în anul precedent.

Autoritățile moldovene spun că vor continua să extindă accesul la asistență medicală, tratament și protecție socială pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Accentul va fi pus pe asigurarea unor standarde egale de îngrijire medicală și consolidarea conexiunii locuitorilor din regiune cu sistemul național de sănătate.