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realitatea.md logorealitatea
25 Septembrie 2026, 15:01
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Peste 700 de locuri de parcare noi, amenajate în sectorul Botanica al Capitalei

Autoritățile municipale amenajează noi locuri de parcare în mai multe sectoare ale Chișinăului, inclusiv parcări de captură, menite să elibereze străzile și să organizeze mai bine spațiul urban.

Peste 700 de locuri de parcare noi, amenajate în sectorul Botanica al Capitalei.
Peste 700 de locuri de parcare noi, amenajate în sectorul Botanica al Capitalei.

Potrivit primarului Ion Ceban, în sectorul Botanica sunt prevăzute peste 700 de locuri de parcare noi, repartizate în mai multe locații, scrie realitatea.md.

„Pe străzile Plaiului — Dimineții lucrările avansează. A fost deja instalat ecopavajul, iar în curând locuitorii vor avea la dispoziție 62 de locuri de parcare noi. Continuăm aceste proiecte în toate sectoarele Chișinăului, acolo unde identificăm spații ce pot fi amenajate și utilizate în interesul locuitorilor”, a comunicat Ion Ceban.

De asemenea, pe strada Vadul lui Vodă, în sectorul Ciocana, la intrarea în municipiul Chișinău, continuă lucrările de amenajare a unei parcări publice cu peste 500 de locuri.

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