Peste 70 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați.

Zeci de copii cu statut adoptabil sunt în așteptarea unei familii în municipiul Chișinău.

La începutul lunii iunie, în evidența autorităților municipale erau înregistrați 77 de copii care pot fi adoptați, dintre care 39 de fete și 38 de băieți, transmite ipn.md.

Datele Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului arată că o parte dintre ei au frați și surori care, de regulă, sunt adoptați împreună. Este vorba despre 32 de copii din 11 familii: două cu câte patru frați, patru familii cu câte trei frați și cinci familii cu câte doi frați. Cinci dintre ei au nevoi speciale.

De asemenea, potrivit autorităților, sunt și 16 copii cu nevoi speciale care au statut adoptabil și își caută o familie. În același timp, pentru alți 14 minori procedura de adopție este deja în desfășurare. Dintre ei, patru așteaptă finalizarea actelor necesare din partea persoanelor care au depus cereri de adopție. Un copil e în etapa de identificare a unei familii, iar pentru altul este examinată posibilitatea unei adopții internaționale.

Totodată, trei minori au fost deja încredințați familiilor care urmează să îi adopte. În cazul a cinci copii, dosarele de adopție internațională se află pe rolul instanțelor de judecată. În prezent, nu există dosare de adopție națională aflate în examinare în instanță.

Primăria Chișinău a lansat un nou apel către persoanele care doresc să adopte. Autoritățile subliniază că adopția oferă copiilor șansa de a crește într-un mediu familial stabil și sigur și îi încurajează pe cei interesați să se informeze despre procedurile necesare.