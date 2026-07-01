Peste 500.000 de lei au acumulat moldovenii în primul fond de pensii voluntar.

Primul fond de pensii voluntare din Moldova, lansat recent pe piață, a atras deja peste 100 de participanți.

Volumul fondurilor acumulate a depășit 500.000 de lei, a declarat vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare Vladimir Rusnac, transmite moldova1.md.

Potrivit acestuia, lansarea fondului a fost un pas important pentru dezvoltarea pieței de capital și formarea unui sistem de economii pe termen lung în țară. CNFP anunță, de asemenea, planuri de extindere a mecanismului de economii voluntare pentru pensii.

Pensiile voluntare reprezintă contribuții suplimentare ale cetățenilor, pe lângă cele sociale obligatorii, care se acumulează pe parcursul activității profesionale pentru a asigura un venit suplimentar după pensionare.

Pentru a participa în program este necesar să se încheie un contract individual cu administratorul fondului și să se efectueze cel puțin o contribuție. Conform regulilor aprobate de CNFP, contribuția minimă este de 300 de lei pe lună, iar plafonul superior nu este limitat și este stabilit de administratorii fondurilor.

Vladimir Rusnac a menționat că sistemul se află în faza de dezvoltare și, pe viitor, poate fi extins prin noi fonduri cu modele diferite de administrare. De asemenea, este planificată includerea în sistem nu doar a angajaților, ci și a persoanelor care desfășoară activități independente.

Fondurile participanților sunt sub strictă supraveghere a regulatorului și a depozitarului, iar companiile de administrare sunt verificate în privința structurii proprietății și conducerii. Pentru fonduri există reguli clare de investiții și supraveghere permanentă.

În plus, participanții la program pot beneficia de facilități fiscale, inclusiv deducerea parțială a contribuțiilor (până la 15% din venit) și scutirea fondului de impozitul pe câștigul de capital.