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rupor.md logorupor
8 Iunie 2026, 17:11
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Peste 50 de rachete antigrindină, lansate în Moldova într-o singură zi

În timpul ploilor torențiale și furtunilor care au avut loc în Moldova sâmbătă, 6 iunie, specialiștii Serviciului Antigrindină au lansat peste 50 de rachete speciale pentru a preveni formarea grindinei.

Peste 50 de rachete antigrindină, lansate în Moldova într-o singură zi.
Peste 50 de rachete antigrindină, lansate în Moldova într-o singură zi.

Potrivit serviciilor de profil, unitățile din Edineț, Sângerei, Cornești și Călărași au activat între orele 14:42 și 18:17. În această perioadă au fost tratate 16 formațiuni convective de nori, care reprezentau o amenințare potențială pentru culturile agricole și localități, transmite rupor.md.

Pentru a acționa asupra norilor de furtună au fost folosite 46 de rachete antigrindină de tip Loza-7 și încă cinci rachete de tip Loza-2.

Pe parcursul sezonului de protecție antigrindină, au fost înregistrate 222 de obiecte convective prelucrate, 1.069 de rachete utilizate și 7 zile cu intervenții active.

Sursă
rupor.md logorupor
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