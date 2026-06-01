theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
24 Iunie 2026, 07:27
38
Copiază linkul
Link copiat

Peste 5.200 de persoane mor anual în Moldova din cauza fumatului și a emisiilor toxice

În Republica Moldova, peste 5.200 de persoane (aproximativ 14% din totalul deceselor) mor anual din cauza fumatului și a expunerii la emisiile toxice ale produselor din tutun și ale celor conexe.

Peste 5.200 de persoane mor anual în Moldova din cauza fumatului și a emisiilor toxice.
Peste 5.200 de persoane mor anual în Moldova din cauza fumatului și a emisiilor toxice.

Aceste date sunt incluse în proiectul Strategiei Naționale în domeniul drogurilor și dependențelor pentru anii 2026–2032, scrie logos-pres.md.

Potrivit autorilor documentului, în țară se înregistrează o creștere a consumului unor noi tipuri de produse, cum ar fi tutunul încălzit, țigaretele electronice și narghileaua, în special în rândul tinerilor. Produsele din tutun, indiferent dacă sunt consumate prin ardere sau încălzire, precum și produsele conexe, inclusiv țigaretele electronice și pliculețele cu nicotină, creează o dependență puternică, deoarece conțin nicotină din frunza de tutun, nicotină sintetică sau săruri de nicotină.

La nivel global, în lichidele pentru țigaretele electronice sunt folosite aproximativ 16.000 de arome unice, multe dintre ele atrăgătoare pentru copii. Aceste adaosuri aromatice maschează asprimea nicotinei și joacă un rol cheie în decizia unei persoane de a încerca pentru prima dată vapingul.

Totodată, Organizația Mondială a Sănătății reamintește că nu există un nivel sigur de expunere la tutun sau nicotină.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici