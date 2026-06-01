Peste 5.200 de persoane mor anual în Moldova din cauza fumatului și a emisiilor toxice.

În Republica Moldova, peste 5.200 de persoane (aproximativ 14% din totalul deceselor) mor anual din cauza fumatului și a expunerii la emisiile toxice ale produselor din tutun și ale celor conexe.

Aceste date sunt incluse în proiectul Strategiei Naționale în domeniul drogurilor și dependențelor pentru anii 2026–2032, scrie logos-pres.md.

Potrivit autorilor documentului, în țară se înregistrează o creștere a consumului unor noi tipuri de produse, cum ar fi tutunul încălzit, țigaretele electronice și narghileaua, în special în rândul tinerilor. Produsele din tutun, indiferent dacă sunt consumate prin ardere sau încălzire, precum și produsele conexe, inclusiv țigaretele electronice și pliculețele cu nicotină, creează o dependență puternică, deoarece conțin nicotină din frunza de tutun, nicotină sintetică sau săruri de nicotină.

La nivel global, în lichidele pentru țigaretele electronice sunt folosite aproximativ 16.000 de arome unice, multe dintre ele atrăgătoare pentru copii. Aceste adaosuri aromatice maschează asprimea nicotinei și joacă un rol cheie în decizia unei persoane de a încerca pentru prima dată vapingul.

Totodată, Organizația Mondială a Sănătății reamintește că nu există un nivel sigur de expunere la tutun sau nicotină.