Peste 48 de miliarde de lei, alocate pentru pensii și prestații sociale timp de un an în Moldova.

Comisiile parlamentare au examinat rapoartele privind executarea bugetelor sociale și medicale pentru anul 2023.

Conform datelor prezentate, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat anul trecut au constituit 49,2 miliarde lei, ceea ce corespunde 99,6% din volumul planificat. Partea principală a încasărilor a fost asigurată de contribuțiile la asigurările sociale, precum și de transferurile din bugetul de stat, transmite rupor.md.

Cheltuielile sistemului au atins 49,1 miliarde lei. Peste 98% din aceste fonduri au fost direcționate plăților sociale către populație. În total, pentru pensii, alocații și alte tipuri de sprijin social au fost cheltuiți 48,5 miliarde lei, cu 6,3 miliarde lei mai mult comparativ cu anul precedent.

Prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale, diverse tipuri de ajutoare au beneficiat aproximativ 1,2 milioane de persoane. Pe parcursul anului au fost acordate aproape 30.000 de pensii noi, iar peste 27.000 de pensii pentru limită de vârstă și invaliditate au fost revizuite.

În anul 2025 autoritățile au implementat, de asemenea, o serie de măsuri suplimentare de sprijin social. Printre acestea se numără indexarea plăților sociale cu 10%, majorarea unor alocații lunare cu 250 lei, ajutor unic pentru veteranii celui de-al Doilea Război Mondial în valoare de 20.000 lei, plăți pentru elevii din clasele 1–9 în sumă de 1.000 lei, extinderea concediului paternal până la 15 zile și compensații pentru energia electrică.

Separat au fost prezentate rezultatele executării fondurilor asigurărilor medicale obligatorii. Veniturile sistemului au constituit 17,49 miliarde lei, iar cheltuielile – 17,39 miliarde lei. La sfârșitul anului, în conturile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină au rămas peste 2,3 miliarde lei, care sunt utilizate pentru acoperirea necesităților financiare temporare ale sistemului.

La finele anului 2025, asigurarea medicală a acoperit peste 2,46 milioane de persoane. Peste 63% dintre asigurați erau asigurați prin poliță pe seama statului, circa 31% – prin angajatori, iar restul și-au încheiat asigurarea medicală pe cont propriu.

Curtea de Conturi a dat un aviz pozitiv ambelor rapoarte, însă a semnalat o serie de probleme. Printre acestea se numără dependența fondurilor sociale de transferurile de la stat, dificultăți în evidența anumitor categorii de cetățeni asigurați, precum și deficiențe în administrarea și organizarea activității unor instituții. Auditorii au recomandat consolidarea controlului asupra utilizării fondurilor și sporirea eficienței gestionării resurselor financiare ale sistemelor sociale și medicale.