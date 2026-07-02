theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
customs
2 Iulie 2026, 12:10
307
Copiază linkul
Link copiat

Peste 400 kg de produse cu termen de valabilitate expirat, confiscate în Capitală

Angajații postului vamal Chișinău-1 au descoperit, în timpul unui control, mai multe loturi de produse alimentare care nu corespundeau cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

Peste 400 kg de produse cu termen de valabilitate expirat, confiscate în Capitală.
Peste 400 kg de produse cu termen de valabilitate expirat, confiscate în Capitală.

Potrivit Serviciului Vamal, într-unul dintre cazuri au fost descoperite produse de patiserie cu termen de valabilitate până în iunie 2026, în altul — o cantitate de sucuri cu termen indicat pe ambalaj până în august 2026. A treia tranșă — produse alimentare cu termen de valabilitate până în octombrie 2026.

Conform legislației în vigoare, pentru mărfurile cu termen de valabilitate mai mare de 180 de zile la momentul importului, trebuie să rămână cel puțin o treime din perioada totală de comercializare. În acest caz, această cerință nu a fost respectată.

Ca urmare, peste 400 kg de produse nu au fost admise pe piața internă și urmează să fie distruse conform procedurilor legale. Materialele cazului au fost transmise pentru examinare ulterioară.

Serviciul Vamal reamintește importatorilor necesitatea respectării stricte a cerințelor privind termenele de valabilitate ale produselor alimentare importate.

Peste 400 kg de produse cu termen de valabilitate expirat, confiscate în Capitală

Peste 400 kg de produse cu termen de valabilitate expirat, confiscate în Capitală

Peste 400 kg de produse cu termen de valabilitate expirat, confiscate în Capitală

Sursă
customs
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici