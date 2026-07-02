Peste 400 kg de produse cu termen de valabilitate expirat, confiscate în Capitală.

Angajații postului vamal Chișinău-1 au descoperit, în timpul unui control, mai multe loturi de produse alimentare care nu corespundeau cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Serviciului Vamal, într-unul dintre cazuri au fost descoperite produse de patiserie cu termen de valabilitate până în iunie 2026, în altul — o cantitate de sucuri cu termen indicat pe ambalaj până în august 2026. A treia tranșă — produse alimentare cu termen de valabilitate până în octombrie 2026.

Conform legislației în vigoare, pentru mărfurile cu termen de valabilitate mai mare de 180 de zile la momentul importului, trebuie să rămână cel puțin o treime din perioada totală de comercializare. În acest caz, această cerință nu a fost respectată.

Ca urmare, peste 400 kg de produse nu au fost admise pe piața internă și urmează să fie distruse conform procedurilor legale. Materialele cazului au fost transmise pentru examinare ulterioară.

Serviciul Vamal reamintește importatorilor necesitatea respectării stricte a cerințelor privind termenele de valabilitate ale produselor alimentare importate.