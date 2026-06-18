Peste 40 de tone de cartofi timpurii, returnate la frontieră pentru nerespectarea cerințelor de calitate.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a interzis importul în țară a două loturi mari de cartofi timpurii, cu greutatea de 22 și 23 de tone.

Potrivit ANSA, marfa importată prezenta un grad ridicat de impurități și nu corespundea standardelor de calitate din Republica Moldova, astfel că inspectorii au dispus returnarea acesteia producătorului, scrie rupor.md.

În timpul verificărilor efectuate la posturile de frontieră, inspectorii au observat că tuberculii erau acoperiți de o cantitate considerabilă de sol. Conform normelor în vigoare, pentru cartofii timpurii este admis un nivel de impurități de cel mult 1% din greutatea totală.

ANSA a precizat că monitorizează toate legumele și fructele importate pentru a proteja consumatorii și producătorii locali. Totodată, importatorilor li s-a reamintit că respectarea cerințelor de calitate este obligatorie, în caz contrar marfa nu va fi admisă în țară.