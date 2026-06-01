Peste 40.000 de puieți au murit în Rezervația Pădurea Domnească.

Controlul neplanificat efectuat în Rezervația Naturală Pădurea Domnească a scos la iveală încălcări în gestionarea lucrărilor de refacere a pădurii și pierderi semnificative de puieți.

Agenția Moldsilva anunță că, în urma controalelor efectuate în Rezervația Naturală Pădurea Domnească, au fost identificate abateri în organizarea lucrărilor de extindere a fondului forestier și în planificarea activităților de refacere a pădurilor. Potrivit instituției, problemele depistate sunt legate de modul de desfășurare a lucrărilor de plantare și de păstrare a materialului săditor, scrie noi.md citând ecology.md.

Ca urmare a verificărilor, organizarea defectuoasă a muncii și lipsa unor măsuri eficiente pentru păstrarea puieților au dus la uscarea acestora înainte de etapa de plantare. Drept rezultat, au pierit peste 40.000 de puieți destinați extinderii fondului forestier, ceea ce a făcut imposibilă realizarea integrală a volumului de lucrări planificat.

Controalele suplimentare au scos la iveală și deficiențe în organizarea îngrijirii puieților în pepiniere și culturi forestiere. Potrivit agenției Moldsilva, aceste neajunsuri pot afecta dezvoltarea puieților și eficiența refacerii pădurilor.

Instituția precizează că acțiunile pădurarilor responsabili de situație au fost documentate. Concluziile grupului de lucru vor sta la baza aplicării măsurilor disciplinare și a transmiterii materialelor către autoritățile de stat competente pentru a examina posibilitatea recuperării prejudiciului cauzat prin manipularea necorespunzătoare a materialului săditor.