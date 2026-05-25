theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldpres.md logomoldpres
25 Mai 2026, 13:35
2 398
Copiază linkul
Link copiat

Peste 4.250 de șoferi au încălcat regulile de circulație în weekend

Peste 4.250 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în zilele de odihnă. În această perioadă, 57 de persoane au fost înlăturate de la volanul mijlocului de transport, fiind depistate în stare de ebrietate.

Peste 4.250 de șoferi au încălcat regulile de circulație în weekend.
Peste 4.250 de șoferi au încălcat regulile de circulație în weekend.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 2.013 conducători auto au depășit limita de viteză, iar 738 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor, transmite moldpres.md.

De asemenea, 226 de șoferi conduceau vehiculul fără a fi supus reviziei tehnice anuale sau în lipsa poliței de asigurare de răspundere civilă auto. Totodată, 709 persoane au oprit mijlocul de transport în locuri interzise.

La fel, 98 de conducători au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliştilor, iar 364 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului în timpul șofatului.

Alți 54 de persoane au primit amendă pentru conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a circula.

În această perioadă, polițiștii au intervenit în 2.498 de cazuri, solicitări parvenite prin Serviciul Unic 112.

Sursă
moldpres.md logomoldpres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici