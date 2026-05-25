Peste 4.250 de șoferi au încălcat regulile de circulație în weekend.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 2.013 conducători auto au depășit limita de viteză, iar 738 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor, transmite moldpres.md.

De asemenea, 226 de șoferi conduceau vehiculul fără a fi supus reviziei tehnice anuale sau în lipsa poliței de asigurare de răspundere civilă auto. Totodată, 709 persoane au oprit mijlocul de transport în locuri interzise.

La fel, 98 de conducători au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliştilor, iar 364 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului în timpul șofatului.

Alți 54 de persoane au primit amendă pentru conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a circula.

În această perioadă, polițiștii au intervenit în 2.498 de cazuri, solicitări parvenite prin Serviciul Unic 112.