Peste 300 de tone de electrocasnice vechi, colectate în cadrul programului EcoVoucher.

Potrivit instituției, aparatele vechi sunt trimise pentru reciclare în România, iar familiile vulnerabile primesc în schimb echipamente moderne și eficiente din punct de vedere energetic. Acest proiect, susțin autoritățile, ajută cetățenii să reducă cheltuielile pentru facturi și, în același timp, diminuează cantitatea de deșeuri de pe gropile de gunoi din țară, transmite rupor.md.

Colectarea deșeurilor este realizată de asociația PRO REP, care reunește aproximativ 70 de companii importatoare de tehnică. Într-un an de activitate, aceasta a colectat circa 500 de tone de deșeuri electronice, realizând planul pentru 2026 cu 40% mai devreme. Potrivit directorului asociației, Mihai Caranfil, întreg acest volum nu rămâne în țară.

„Aceste dispozitive sunt exportate pentru reciclare către compania românească GreenWEEE. În prezent, organizăm transporturi săptămânale, trimițând între două și patru camioane în fiecare săptămână”, a declarat Mihai Caranfil.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în timpul vizitei la depozitul asociației, a apreciat rezultatele muncii și a remarcat efectul complex al programului ecologic.

„Programul EcoVoucher aduce Republicii Moldova un dublu beneficiu. Pe de o parte, ajută familiile vulnerabile să înlocuiască aparatele electrocasnice vechi, care consumă multă energie, cu echipamente moderne și eficiente. Pe de altă parte, garantăm că aparatele scoase din uz sunt colectate și eliminate corespunzător, iar materialele valoroase sunt reintegrate în circuitul economic. Astfel, reducem consumul de energie, facturile cetățenilor și cantitatea de deșeuri care ajung la gropile de gunoi”, a declarat ministrul.

Ultima etapă de distribuire a voucherelor s-a încheiat pe 7 iunie. În cadrul acesteia, cetățenii au folosit aproape 600 de certificate, cumpărând 337 de mașini de spălat noi și 255 de frigidere. În total, de la lansarea programului, peste 42.000 de familii moldovenești au beneficiat de subvenția de stat de până la 70% din costul tehnicii noi.