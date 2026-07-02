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2 Iulie 2026, 18:44
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Peste 300 de străini au fost verificați în Capitală: 17 au primit amenzi

Autoritățile din R. Moldova au luat la verificări străinii aflați pe teritoriul orașului Chișinău, într-o operațiune de amploare organizată în dimineața zilei de 2 iulie.

Peste 300 de străini au fost verificați în Capitală: 17 au primit amenzi.
Peste 300 de străini au fost verificați în Capitală: 17 au primit amenzi.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), ofițerii instituției au desfășurat controale în zonele cu o prezență ridicată a cetățenilor străini, pentru a verifica respectarea regimului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, transmite deschide.md.

„În cadrul acțiunii, au fost verificați peste 300 de cetățeni străini, originari din India, Nepal, Bangladesh, Turkmenistan, Turcia, Azerbaidjan și Tadjikistan.

În urma verificărilor, 17 cetățeni străini au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea obligației de a avea în permanență asupra lor cartea de rezidență”, se menționează într-un comunicat al IGM.

În acest sens, oamenii legii reamintesc cetățenilor străini, dar și angajatorilor, că au obligația de a respecta legislația privind șederea și angajarea în muncă a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Instituția mai menționează că, acțiunea face parte din activitățile IGM de supraveghere a regimului de ședere, de prevenire și combatere a șederii ilegale a străinilor, desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare.

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