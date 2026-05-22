Peste 300 de rachete antigrindină, utilizate într-o singură zi, în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit Serviciului Antigrindină, intervențiile au fost efectuate de unitățile speciale din Edineț, Soroca, Sîngerei, Cornești, Călărași și Ceadîr-Lunga. În intervalul orelor 14:36–20:35 au fost prelucrate 62 de obiecte convective cu pericol de grindină, scrie realitatea.md.

În cadrul operațiunilor au fost utilizate 185 de rachete antigrindină de tip Loza-7 și 118 rachete de tip Loza-2, precizează instituția.

De asemenea, de la începutul sezonului de protecție antigrindină au fost consumate, în total, 340 de rachete antigrindină. Totodată, în ultimele trei zile cu influențe active au fost prelucrate 73 de obiecte convective.

Menționăm că, între timp, meteorologii au emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferică pentru vineri, 22 mai, valabil în intervalul orelor 14:00–23:00. În această perioadă sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat sunt posibile averse puternice, cu acumulări de apă de 15–45 l/m², grindină și vijelii cu rafale de până la 15–20 m/s.