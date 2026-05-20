rupor.md
20 Mai 2026, 16:22
11 544
Peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani

Ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani.

Investigațiile penale vizează mai multe magazine online, care au fost create în Moldova și sunt gestionate de aici. Potrivit materialelor dosarului penal, compania ar fi tăinuit un venit de peste 60.000.000 lei, ceea ce a „scutit-o” în mod ilegal de achitarea taxelor și impozitelor de aproximativ 7.000.000 lei, transmite rupor.md cu referire la sfs.md.

De asemenea, oamenii legii bănuiesc compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului – infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională, în sumă de peste 30.000.000 lei.

Urmare a perchezițiilor efectuate în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger” a IGP au fost ridicate peste 40 calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus a fi false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari.

