Peste 30.000 de persoane beneficiază de pensii speciale în R. Moldova.

Ministerul Muncii propune modificarea regulilor privind acordarea așa-ziselor pensii speciale, pe care le primesc foști angajați din anumite domenii.

Pe lângă militari și angajați ai Ministerului de Interne, pensii speciale primesc și magistrații sau foștii președinți. Acest tip de pensie este diferit de celelalte din sistemul public pentru că atât vârsta de pensionare, cât și cuantumul indemnizației se stabilesc prin reguli diferite.

Într-un răspuns pentru Europa Liberă, Casa Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) spune că în Republica Moldova sunt 30.371 de beneficiari de pensii speciale.

Cele mai multe le primesc militarii, persoane din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne – peste 22 de mii. Pentru această categorie, pensia lunară medie este de 8.990 de lei.

Reprezentanții acestui sector sunt nemulțumiți de reforma anunțată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care vrea să schimbe felul în care militarii și funcționari cu statut special ies la pensie.

Astfel, pentru ei vârsta minimă de pensionare propusă este de 45 de ani, iar vechimea minimă în muncă de 20 de ani. În prezent, aceste reguli nu există.

„Analizele noastre arată că vârsta medie de pensionare este de 43,5 ani, dar cunoaștem că în unele instituții persoanele se pensionează la o vârstă mult mai mică, chiar și la 30 de ani”, spunea, pe 19 iunie, ministra Muncii, Natalia Plugaru.

La consultările cu ministerul, sindicatele din domeniu au spus că reforma propusă de Guvern ar putea duce la demisia celor din sistem.

Președinta Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Angela Otean, a spus la o dezbatere de acum câteva zile că „activitatea desfășurată de angajații structurilor de forță presupune condiții de muncă deosebit de dificile, un nivel ridicat de responsabilitate, riscuri permanente pentru viață și sănătate”.

Cele mai mari pensii – la magistrați

Cele mai mari pensii speciale ajung la judecători și procurori. În medie, potrivit datelor obținute de Europa Liberă, un magistrat pensionar primește 28.538 de lei.

Pe locul doi sunt persoanele care au ocupat funcția de președinte. Trei dintre foștii șefi de stat ai R. Moldova – Petru Lucinschi, Vladimir Voronin și Nicolae Timofti – sunt în prezent pensionari, însă doar doi primesc indemnizația de fost președinte, adică aproximativ 18.000 de lei.

Pensii de serviciu primesc și 149 de persoane care au fost membri ai guvernului sau ai Parlamentului. Indemnizația medie pentru cele două categorii este de 17 mii de lei, respectiv peste 14 mii de lei.

Funcționarii publici pensionați primesc în R. Moldova peste 9.600 de lei, iar aleșii locali, cu vreo mie de lei mai puțin – în medie peste 8.500 de lei.

Pe lângă funcționarii cu statut special, pensii speciale mai primesc și 1.369 de cetățeni care au participat la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și familiile lor. Ei încasează lunar puțin peste 7.000 de lei, însă numărul lor a scăzut cu aproape 300, în ultimii cinci ani.

Pensii „speciale”, dar mici

Analiza datelor oferite de CNAS arată că angajații din domeniul culturii primesc printre cele mai mici pensii speciale – cam 3.136 de lei lunar, în medie.

Cele mai mici sunt însă pensiile oferite pentru vechime în muncă unor persoane care au muncit mulți ani în educație, sistemul medical și în transporturi. 22 de persoane din această categorie primesc, în medie, 2.166 de lei lunar. Numărul lor scade de la an la an, pentru că legea în baza căreia se acordă pensii speciale acestei categorii a fost abrogată.

Pensiile speciale pentru ultimele două categorii sunt mai mici chiar decât pensia minimă pentru limită de vârstă, care este de 3.264,66 de lei.

Potrivit legii, pensia specială nu poate fi cumulată cu nicio altă pensie, astfel că beneficiarul trebuie să aleagă doar un fel de plată.