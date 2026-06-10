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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 13:39
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Peste 26.000 de euro și 4.500 de dolari nedeclarați, depistați la doi străini la Aeroportul din Chișinău

La Aeroportul Internațional Chișinău au fost depistați pasageri care au încercat să introducă în Republica Moldova sume de bani fără declararea lor obligatorie în scris, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Peste 26.000 de euro și 4.500 de dolari nedeclarați, depistați la doi străini la Aeroportul din Chișinău.
Peste 26.000 de euro și 4.500 de dolari nedeclarați, depistați la doi străini la Aeroportul din Chișinău.

Contravenienții s-au dovedit a fi cetățeni ai altor state, care au sosit cu zboruri din Dubai și Tel Aviv. În total, la ei au fost găsiți și confiscați peste 26.000 de euro și 4.500 de dolari, transmite rupor.md.

Primul caz a avut loc la controlul pasagerilor sosiți din Dubai. Vameșii au oprit o femeie în vârstă de 38 de ani, care avea asupra sa 11.500 de euro și 4.500 de dolari. Întreaga sumă era transportată peste frontieră fără a fi declarată la vamă.

Al doilea caz a fost depistat în timpul controlului bagajelor pasagerilor unui zbor din Tel Aviv. Un cetățean străin în vârstă de 37 de ani avea ascunși printre bunurile personale 15.110 euro. Conform legislației, întreaga sumă nedeclarată a fost ridicată, iar persoana riscă confiscarea definitivă a banilor și aplicarea unor sancțiuni contravenționale.

În ambele cazuri, mijloacele financiare au fost ridicate și urmează să fie confiscate, iar cazurile sunt documentate sub aspect contravențional.

Sursă
rupor.md logorupor
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