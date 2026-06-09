Peste 250 de salvatori din țări europene vor participa la exercițiul MD–EU MODEX 2026.

Exercițiile sunt organizate de Republica Moldova în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al UE, transmite moldpres.md.

Va fi exersat răspunsul în cazul unor inundații de amploare, cu participarea a șapte echipe internaționale specializate în operațiuni de salvare și reducere a consecințelor dezastrelor naturale. Participanții vor desfășura activități de pompare a apei, salvare pe apă, extragerea victimelor, precum și asigurarea accesului la apă potabilă folosind sisteme moderne de purificare.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, activitățile practice vor avea loc în perioada 16-18 iunie și se vor desfășura continuu, 24 de ore din 24, în condiții reale de teren.

La exercițiu vor participa module de pompare a apei de mare putere din Polonia și Bulgaria, echipe de salvare cu bărci din România și Croația, precum și un modul de purificare a apei din Germania. De asemenea, vor fi prezenți experți ai Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene și o echipă de suport tehnic din Olanda.

Pentru desfășurarea exercițiului vor fi amenajate mai multe locații în Chișinău, suburbii, precum și în raioanele Ialoveni și Ungheni. Baza operațională va fi instalată în zona lacului Dănceni, iar la Costești va funcționa centrul de coordonare al exercițiului.

Începând cu 15 iunie, echipele internaționale vor sosi în Republica Moldova atât pe cale aeriană, cât și terestră, inclusiv prin punctul de trecere „Leușeni–Albita”.

IGSU precizează că în perioada pregătirii și desfășurării exercițiului cetățenii pot observa vehicule speciale, tehnică de intervenție și un număr sporit de salvatori și pompieri. Autoritățile subliniază că aceste activități fac parte din exerciții planificate și nu reprezintă situații reale de urgență.

Programul EU MODEX este unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene pentru pregătirea răspunsului la dezastre majore, având ca scop testarea și consolidarea cooperării între echipele de intervenție din diferite țări participante.