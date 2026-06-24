Peste 23.000 de euro, confiscate de la un străin la Aeroportul Chișinău.

La Aeroportul Internațional Chișinău a fost dejucată o tentativă de introducere ilegală a unei sume mari de bani în numerar.

Un cetățean străin în vârstă de 41 de ani, sosit cu un zbor din Istanbul, a fost găsit în posesia a 23.050 de euro, informează serviciul de presă al Serviciului Vamal Moldova, transmite rupor.md.

Pasagerul a ales culoarul verde, declarând că nu are bunuri pentru declarare. Totuși, în timpul unui control amănunțit, inspectorii au descoperit valuta ascunsă în bagajul său de mână.

Banii nedeclarați au fost confiscați, iar cazul este investigat de ofițerii Direcției de urmărire penală a Serviciului Vamal.