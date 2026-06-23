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rupor.md logorupor
23 Iunie 2026, 15:00
4 986
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Peste 21 de tone de cartofi stricați, opriți la frontieră

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au interzis importul în Moldova al unui lot mare de cartofi.

Peste 21 de tone de cartofi stricați, opriți la frontieră.
Peste 21 de tone de cartofi stricați, opriți la frontieră.

La controlul de la punctul de trecere, specialiștii au descoperit 21.250 kg de cartofi care nu respectau standardele naționale de calitate. Conform hotărârii guvernamentale în vigoare, legumele și fructele importate trebuie să fie întregi, curate și sănătoase, au precizat reprezentanții ANSA. În lotul reținut, inspectorii au identificat urme evidente de putregai și defecte care fac produsul impropriu consumului, informează rupor.md.

Din cauza acestor încălcări, ANSA a decis să nu permită intrarea mărfii pe teritoriul Moldovei. Conform legii, întregul lot neconform va fi returnat expeditorului.

Peste 21 de tone de cartofi stricați, opriți la frontieră

Peste 21 de tone de cartofi stricați, opriți la frontieră

Peste 21 de tone de cartofi stricați, opriți la frontieră

Peste 21 de tone de cartofi stricați, opriți la frontieră

Sursă
rupor.md logorupor
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