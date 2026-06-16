Peste 200 de plante de mac au fost descoperite în curtea unei locuitoare din Cruzești.

Oamenii legii au descoperit o cultură ilegală de plante cu conținut de droguri în comuna Cruzești.

Potrivit informațiilor oferite de forțele de ordine, în timpul verificărilor efectuate pe teritoriul gospodăriei unei tinere de 28 de ani au fost descoperite peste 200 de plante verzi, presupuse a fi mac. Operațiunile au fost realizate de polițiștii sectorului Ciocana.

Toate plantele găsite au fost ridicate și trimise pentru expertiză, care va stabili specia exactă și prezența substanțelor narcotice.

Pe faptul cultivării ilegale a plantelor a fost inițiat un dosar penal. Ancheta continuă.

Poliția reamintește că cultivarea plantelor care conțin substanțe narcotice este interzisă prin lege și atrage răspundere penală.