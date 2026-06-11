Peste 180 de familii afectate de inundații au beneficiat de ajutor umanitar.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, familiile au primit pături, lenjerii de pat, seturi de veselă și bucătărie, precum și alte obiecte de primă necesitate. În perioada următoare, alte 154 de familii urmează să beneficieze de ajutor, scrie rupor.md.

„Încă din primele zile după producerea inundațiilor, asistenții sociali s-au mobilizat în teren, au efectuat vizite la domiciliu, au evaluat situația din comunități și au acordat suport persoanelor care nu s-au putut deplasa, asigurând direcționarea ajutorului către cei mai afectați. Rămânem alături de fiecare familie afectată și continuăm să identificăm resurse suplimentare pentru a le ajuta”, au menționat reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

În Republica Moldova s-au înregistrat, în ultimele săptămâni, ploi puternice, care au provocat inundații locale, în special în raioanele din centrul și sudul țării. Cele mai afectate au fost localitățile din raioanele: Ialoveni, Strășeni, Nisporeni, Căușeni, Telenești, Anenii Noi și municipiul Chișinău, unde zeci de gospodării, beciuri și subsoluri au fost inundate.