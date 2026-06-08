Peste 180.00 de tone de alimente sunt aruncate la gunoi anul.

Banca de Alimente din Republica Moldova a recuperat 583 de tone de produse alimentare și a sprijinit aproximativ 12.500 de persoane. Despre aceasta a anunțat directorul Băncii de Alimente, Oleg Paraschiv, transmite radiomoldova.md.

Potrivit acestuia, inițiativa a apărut în contextul unei contradicții sociale: o parte semnificativă a populației țării trăiește la limita sărăciei, în timp ce volume mari de alimente sunt aruncate anual la gropile de gunoi.

„O treime din populația Republicii Moldova trăiește la limita sărăciei (…), în timp ce o treime din produse sunt aruncate”, a menționat Paraschiv, descriind risipa drept o problemă cu impact social, economic și de mediu deopotrivă.

La început, organizația a funcționat cu un singur depozit, oferit gratuit, și cu un singur camion. În prezent, dispune de cinci camioane dotate cu lanț frigorific, pentru a putea recupera orice tip de produs sigur pentru consum.

Mecanismul presupune preluarea gratuită a produselor de la agenți economici. E vorba de alimente apropiate de termenul de expirare, cu ambalaj secundar deteriorat sau aflate în surplus, însoțite de factură. Alimentele sunt distribuite către servicii sociale: cantine, centre maternale și de plasament.

Banca colaborează cu 79 de companii partenere și livrează produse către 105 servicii sociale. Aproximativ 80% dintre donatori sunt din Chișinău, în timp ce beneficiarii sunt răspândiți pe întreg teritoriul țării. Fructele și legumele reprezintă jumătate din volumul recuperat.

Oleg Paraschiv a subliniat că organizația nu colectează mâncare stricată.

„Noi nu putem accepta produse alterate”, a precizat el, explicând că este vorba despre produse sigure, însă care nu mai pot fi vândute din motive estetice sau comerciale.

Potrivit directorului, ajutorul Băncii de Alimente este deosebit de important pentru instituțiile sociale care se confruntă cu creșterea prețurilor. Datorită livrărilor, unele dintre acestea au reușit să diversifice meniul beneficiarilor, incluzând fructe exotice.

„Există oameni care niciodată în viața lor nu au văzut kiwi sau nu știau că există ananas”, a remarcat Paraschiv.

În ciuda rezultatelor obținute, amploarea activității organizației rămâne mică comparativ cu volumul risipei alimentare din țară.

Organizația subliniază că prevenirea pierderilor alimentare trebuie să devină parte a strategiei naționale. Scopul principal al Băncii de Alimente este „zero risipă și niciun om flămând”.