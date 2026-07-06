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6 Iulie 2026, 19:05
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Peste 12.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM de la începutul anului

Peste 12.200 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în primele luni ale anului 2026.

Peste 12.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM de la începutul anului.
Peste 12.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM de la începutul anului.

Potrivit instituției, aproape o treime dintre cei angajați erau șomeri înregistrați, transmite deschide.md.

De la începutul anului 2026, subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au facilitat angajarea a 12.251 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea, 3.853 sunt șomeri, ceea ce reprezintă 31,5% din total, iar alte 344 de persoane au fost încadrate în muncă în calitate de zilieri sau au fost angajate pe perioadă determinată de până la trei luni.

Potrivit ANOFM, dintre persoanele angajate, 5.175 sunt femei, reprezentând 42,2% din total. Totodată, 2.270 de persoane au vârsta de 55 de ani și peste, 219 sunt persoane cu dizabilități, 60 sunt migranți reveniți de peste hotare, iar 25 sunt de etnie romă.

În ceea ce privește șomerii înregistrați care și-au găsit un loc de muncă, peste jumătate – 1.983 de persoane – sunt femei, iar 2.321 provin din mediul rural. De asemenea, 1.067 sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, 758 au între 55 și 63 de ani, 219 sunt persoane cu dizabilități, 48 sunt migranți reveniți în țară, iar 25 sunt romi.

Cei mai mulți beneficiari și-au găsit un loc de muncă în domeniul serviciilor colective, sociale și personale, unde au fost angajate 37,8% dintre persoane. Alte 16,2% s-au încadrat în agricultură, 14,5% în comerț, 8,2% în industrie, 5,9% în administrația publică și 4,2% în construcții.

Totodată, angajări au fost înregistrate și în sectoarele sănătății și asistenței sociale, învățământului, precum și în transporturi, depozitare și comunicații.

Potrivit ANOFM, serviciile de ocupare sunt oferite gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale din R. Moldova.

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