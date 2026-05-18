Peste 100.000 de români au susținut apelul pentru legea parteneriatelor civile

Petiția pentru crearea în România a institutului parteneriatelor civile a strâns peste 100.000 de semnături. Este vorba despre posibilitatea ca astfel să-și poată înregistra juridic relațiile partenerii heterosexuali care, din anumite motive, nu doresc să se căsătorească, sau cuplurile de același sex, transmite eurointegration.com.ua cu referire la digi24.ro.

Inițiativa a fost susținută de 93 de organizații civice. Inițiatorii campaniei subliniază că acest pas va asigura recunoașterea juridică a sute de mii de cupluri necăsătorite din România, oferindu-le protecție în chestiuni precum reglementarea patrimoniului și recunoașterea drepturilor patrimoniale comune, dreptul la moștenire, luarea deciziilor medicale în privința partenerului și altele, care sunt conturate prin drepturile și obligațiile din cadrul căsătoriei.

În acest context, se face apel la o serie de decizii ale Curții Constituționale a României, Curții UE și CEDO, care indică faptul că România trebuie să ofere această posibilitate cetățenilor săi ale căror relații nu sunt acoperite de căsătoria clasică.

Inițiatorii campaniei insistă că în prezent în Parlament sunt blocate intenționat proiectele de lege privind parteneriatele civile.