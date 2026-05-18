theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Mai 2026, 20:45
15 116
Copiază linkul
Link copiat

Peste 100.000 de români au susținut apelul pentru legea parteneriatelor civile

Peste 100.000 de români au susținut o petiție în Parlament, prin care solicită crearea institutului parteneriatului civil – ceea ce va permite legalizarea relațiilor care până acum nu sunt acoperite de căsătoria „clasică”.

Peste 100.000 de români au susținut apelul pentru legea privind parteneriatele civile.
Peste 100.000 de români au susținut apelul pentru legea privind parteneriatele civile.

Petiția pentru crearea în România a institutului parteneriatelor civile a strâns peste 100.000 de semnături. Este vorba despre posibilitatea ca astfel să-și poată înregistra juridic relațiile partenerii heterosexuali care, din anumite motive, nu doresc să se căsătorească, sau cuplurile de același sex, transmite eurointegration.com.ua cu referire la digi24.ro.

Inițiativa a fost susținută de 93 de organizații civice. Inițiatorii campaniei subliniază că acest pas va asigura recunoașterea juridică a sute de mii de cupluri necăsătorite din România, oferindu-le protecție în chestiuni precum reglementarea patrimoniului și recunoașterea drepturilor patrimoniale comune, dreptul la moștenire, luarea deciziilor medicale în privința partenerului și altele, care sunt conturate prin drepturile și obligațiile din cadrul căsătoriei.

În acest context, se face apel la o serie de decizii ale Curții Constituționale a României, Curții UE și CEDO, care indică faptul că România trebuie să ofere această posibilitate cetățenilor săi ale căror relații nu sunt acoperite de căsătoria clasică.

Inițiatorii campaniei insistă că în prezent în Parlament sunt blocate intenționat proiectele de lege privind parteneriatele civile.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici