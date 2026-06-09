Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM.

Potrivit ANOFM, 10.008 de persoane au fost plasate în câmpul muncii.

Din numărul total al persoanelor angajate, 2.974 sunt șomeri, ceea ce reprezintă 29,7% din total, iar alte 227 de persoane au fost încadrate în muncă în calitate de șomeri-zilieri sau au obținut locuri de muncă pe perioadă determinată de până la trei luni, transmite rupor.md.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a menționat că fiecare loc de muncă nou contribuie la consolidarea stabilității financiare a familiilor și la dezvoltarea economiei țării. Potrivit acesteia, autoritățile continuă să dezvolte servicii care răspund nevoilor atât ale solicitanților, cât și ale angajatorilor.

Dintre persoanele angajate prin intermediul ANOFM, femeile au reprezentat 40,2%, adică 4.026 persoane. De asemenea, loc de muncă au obținut 1.930 de cetățeni cu vârsta de 55 de ani și peste, ceea ce constituie 19,3% din total.

De sprijinul agenției au beneficiat și 162 persoane cu dizabilități, 43 de cetățeni reveniți din străinătate și 18 persoane de etnie romă.

Cel mai mare număr de locuri de muncă a fost ocupat în domeniul serviciilor colective, sociale și personale – aici au fost angajate 37,8% din totalul lucrătorilor. Urmează agricultura (15,3%), comerțul cu ridicat și amănuntul (14,9%), precum și industria (8,4%).

Ministerul Muncii estimează că, până la sfârșitul anului 2026, cu sprijinul ANOFM, aproximativ 25.000 de persoane vor putea găsi un loc de muncă. Pentru comparație, în 2025, prin intermediul agenției au fost angajate peste 20.000 de persoane, cu aproximativ 20% mai mult decât în anul precedent.