Peste 1.500 de persoane au apelat la punctele de reabilitare anticaniculă în ultimele 24 de ore.

În ultimele 24 de ore, 1.518 persoane s-au adresat la punctele de reabilitare anticaniculă, amenajate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Cel mai mare număr de cazuri a fost înregistrat la Chișinău, unde au apelat la ajutor 1.120 de persoane, transmite IGSU, preluat de rupor.md.

Duminică, IGSU a instalat 14 corturi pentru protecție împotriva soarelui și distribuirea apei potabile, în contextul declarării Codurilor Roșu, Portocaliu și Galben de pericol pe teritoriul țării. Acestea funcționează în Capitală și în regiuni, inclusiv la Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimișlia și UTA Găgăuzia.

În Chișinău, cetățenii pot găsi corturile anticaniculă la următoarele adrese:

Centru – șoseaua Hâncești;

Ciocana – bulevardul Mircea cel Bătrân, 2;

Buiucani – strada Calea Ieșilor, 5;

Râșcani – strada Miron Costin, 13/1;

Botanica – bulevardul Dacia, 21/1.

Salvatorii îndeamnă cetățenii să apeleze la punctele de reabilitare anticaniculă în caz de agravare a stării de sănătate, precum și dacă au nevoie de apă potabilă sau adăpost de razele soarelui.

În perioada caniculei, IGSU recomandă limitarea timpului petrecut la soare, în special în orele cu temperaturi maxime, iar în situații periculoase cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112.