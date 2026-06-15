Peste 1 500 de locuri pentru clasa I, încă disponibile în școlile din Chișinău.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport subliniază că procesul de înscriere se desfășoară transparent și eficient, în strictă conformitate cu cadrul normativ și planul aprobat. Pentru anul școlar curent, în 122 de școli de stat din municipiu a fost planificată deschiderea a 351 de clase pentru 10.012 elevi, scrie logos-pres.md.

Printre copiii înscriși, 238 sunt refugiați din Ucraina, integrați cu succes în sistemul educațional municipal. De asemenea, încă 916 copii au fost înscriși în instituții private de învățământ. În prezent, planul de admitere este realizat în proporție de aproximativ 85%: în școlile de stat rămân 1.522 de locuri libere, iar în cele private — 153.

Informații actualizate despre disponibilitatea locurilor pot fi găsite pe site-ul oficial al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, precum și pe platforma escoala.chisinau.md.

Autoritățile asigură că în perioada 20-30 august va fi analizată cu atenție situația fiecărui copil care încă nu a fost înscris, pentru a găsi o soluție optimă în interesul familiei și al elevului.