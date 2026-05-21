Personalități publice cer intervenția instituțiilor statului și a partenerilor externi în cazul lui Victor Osipov.

El se află în arest preventiv, transmite noi.md.

Apelul, din 20 mai este adresat Avocatul Poporului al Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procurorul General al Republicii Moldova, dar și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova.

Semnatarii cer o examinare „nepărtinitoare” a legalității și proporționalității măsurii de arest preventiv aplicate lui Osipov.

În document, autorii își exprimă „profunda îngrijorare” față de informațiile apărute în spațiul public privind posibile încălcări ale drepturilor fundamentale și ale prezumției de nevinovăție. Aceștia susțin că, până la o hotărâre judecătorească definitivă, fostul oficial trebuie tratat în conformitate cu principiile statului de drept și cu respectarea deplină a drepturilor omului.

Totodată, apelul face referire la condițiile din Penitenciarul Nr. 13, descrise drept inumane și degradante, menționând că acestea au fost criticate în repetate rânduri în cauze examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Semnatarii solicită instanțelor de judecată eliberarea lui Victor Osipov pe durata anchetei și aplicarea unei măsuri preventive non-privative de libertate. Ei dau asigurări că acesta se va prezenta la organele de urmărire penală ori de câte ori va fi citat.

„Prin prezenta, suntem gata să garantăm și să dăm asigurare că domnul Victor Osipov va respecta oricare măsură preventivă non-privativă de libertate și se va prezenta la organul de urmărire penală ori de câte ori va fi legal citat, așa cum domnia sa a declarat public în repetate rânduri. Considerăm că aflarea dlui Victor Osipov în stare de liberate nu va afecta în niciun fel obiectivitatea, eficiența sau buna desfășurare a anchetei, aceasta putând fi realizată pe deplin prin mijloace legale adecvate și proporționale”, se arată în apel.

Printre semnatari se regăsesc nume cunoscute din mediul academic, politic și jurnalistic, precum Mihai Cimpoi, Alexandru Tănase, Vitalie Marinuța, Veaceslav Ioniță sau Aneta Grosu.

Ex-viceprim-ministru pentru Reintegrare Victor Osipov și fostul deputat Vladimir Andronachi au fost reținuți într-un dosar legat de deschiderea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană, fiind plasați pe 26 martie în arest preventiv pentru 30 de zile, măsura a fost menținută de mai multe ori, iar ultima dată a fost la începutul lunii mai. Potrivit oamenilor leii, schema infracțională ar fi început din 2015. Planul ar fi funcționat în perioada 2015–2019 și a provocat prejudicii de peste 4 miliarde de lei.

Conform procurorilor, în țară erau introduse mărfuri accizabile, inclusiv țigări, fără plata taxelor necesare. În acest scop s-a modificat legea, ceea ce a permis declararea livrărilor ca fiind comerț în regim duty-free pentru regiunea transnistreană.