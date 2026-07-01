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rupor.md logorupor
1 Iulie 2026, 22:22
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Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea lucra cu minorii

Persoanele condamnate, suspectate, acuzate sau inculpate în dosare privind infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea fi angajate în funcții care implică interacțiunea cu aceștia.

Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea lucra cu minorii.
Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea lucra cu minorii.

O astfel de inițiativă legislativă va fi examinată de Parlament în prima lectură, transmite rupor.md.

În prezent, Codul Muncii al Moldovei prevede doar cerințe pentru cadrele didactice, iar noul proiect propune reglementarea tuturor tipurilor de interacțiuni ale minorilor cu persoane potențial periculoase.

Astfel, de exemplu, în listă vor intra agenții de pază, personalul tehnic, asistenții, voluntarii și alte funcții care au contact regulat cu copiii. În plus, la astfel de activități nu vor fi admiși oameni cu boli psihice grave, iar în cazuri speciale (părinți adoptivi, tutori, conducători de case de copii) va fi verificată și existența antecedentelor penale ale rudelor.

Dacă asupra unui angajat se deschide un dosar penal, angajatorul va fi obligat să-l suspende de la activitățile cu copiii, iar în cazul confirmării vinovăției, să-l concedieze.

Proiectul stabilește, de asemenea, termene pentru soluționarea cazurilor de decădere din drepturile părintești de până la 45 de zile lucrătoare, iar în situații de pericol în familie termenul se reduce la 30 de zile lucrătoare. În plus, veniturile sub formă de alocații sociale pentru copii nu vor mai putea fi supuse executării silite pentru datoriile familiei.

În cazul adoptării proiectului de lege, modificările vor intra în vigoare la trei luni după publicarea în Monitorul Oficial.

Sursă
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