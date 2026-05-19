Permisele de conducere în Moldova pot fi obținute acum online

Un nou serviciu digital este disponibil pe platforma de stat EVO și are scopul de a simplifica procedurile administrative pentru cetățeni, anunță ziar.md.

Pentru a utiliza serviciul, este necesar să accesați platforma EVO și să selectați opțiunea „Permis de conducere” sau „Permis internațional de conducere”. Cererea se completează în format electronic, iar taxa de stat poate fi plătită online.

Procesul este automatizat: sistemul verifică singur o serie de documente și date necesare pentru eliberarea permisului. Printre acestea se numără actul de identitate, certificatul medical, permisul de conducere anterior, precum și fotografia deja existentă în baza de date a Agenției Servicii Publice.

După depunerea cererii, utilizatorul primește în contul personal un permis de conducere electronic temporar, care poate fi folosit până la primirea documentului final.

Inițiativa face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și este destinată reducerii birocrației și economisirii timpului cetățenilor.