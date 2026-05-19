theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
19 Mai 2026, 12:00
19 912
Copiază linkul
Link copiat

Permisele de conducere în Moldova pot fi obținute acum online

Șoferii din Moldova care dețin un act de identitate cu semnătură electronică pot să obțină sau să schimbe permisul de conducere complet online, fără a fi nevoie să se prezinte la subdiviziunile Agenției Servicii Publice (ASP).

Permisele de conducere din Moldova pot fi obținute acum online.
Permisele de conducere din Moldova pot fi obținute acum online.

Un nou serviciu digital este disponibil pe platforma de stat EVO și are scopul de a simplifica procedurile administrative pentru cetățeni, anunță ziar.md.

Pentru a utiliza serviciul, este necesar să accesați platforma EVO și să selectați opțiunea „Permis de conducere” sau „Permis internațional de conducere”. Cererea se completează în format electronic, iar taxa de stat poate fi plătită online.

Procesul este automatizat: sistemul verifică singur o serie de documente și date necesare pentru eliberarea permisului. Printre acestea se numără actul de identitate, certificatul medical, permisul de conducere anterior, precum și fotografia deja existentă în baza de date a Agenției Servicii Publice.

După depunerea cererii, utilizatorul primește în contul personal un permis de conducere electronic temporar, care poate fi folosit până la primirea documentului final.

Inițiativa face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și este destinată reducerii birocrației și economisirii timpului cetățenilor.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici