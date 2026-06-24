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logos.press.md logologos
24 Iunie 2026, 17:43
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Permisele de conducere eliberate în UE vor fi recunoscute automat în Moldova

Toate permisele de conducere europene vor deveni valabile în Republica Moldova datorită implementării principiului recunoașterii reciproce și echivalării automate a categoriilor.

Permisele de conducere eliberate în UE vor fi recunoscute automat în Moldova.
Permisele de conducere eliberate în UE vor fi recunoscute automat în Moldova.

Această modificare importantă este prevăzută în proiectul hotărârii de Guvern elaborat de Agenția Servicii Publice și promovat de Ministerul Afacerilor Interne în cadrul pregătirilor pentru integrarea țării în spațiul european. Noile reguli vor simplifica radical viața șoferilor: procedura de recunoaștere a documentelor va deveni automată, fără necesitatea susținerii unor examene suplimentare sau parcurgerea unor filtre birocratice inutile, informează logos-pres.md.

Ca urmare, acordurile bilaterale și notele diplomatice semnate anterior cu țările europene vor fi anulate treptat pentru a evita suprapunerea legislațiilor. Mai mult, după aderarea oficială a Moldovei la UE, Ministerul Afacerilor Externe va solicita Comisiei Europene să includă și permisele moldovenești în sistemul european comun de echivalență, ceea ce va asigura recunoașterea lor automată în toate țările Uniunii.

Paralel cu aceasta, noile reguli stabilesc clar statutul documentelor utilizate pe teritoriul țării. În prezent, în Moldova sunt valabile doar patru modele de permise de conducere: cele din 1995 (eliberate fără termen de valabilitate), modelele din 2015 și 2019 (valabile 10 ani), precum și noul model din 2025, pus în circulație la 28 mai 2026.

Totodată, permisele din 2008 și-au pierdut definitiv valabilitatea la 1 septembrie 2025 și nu mai conferă dreptul de a conduce autovehicule, la fel ca și documentele vechi de tip sovietic. Cu toate acestea, deținătorii acestor permise expirate sau sovietice nu își pierd calificarea. Ei le pot preschimba oricând cu un permis modern, de model nou, prin intermediul Agenției Servicii Publice, la tarifele standard stabilite de Guvern. 

Hotărârea va intra în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

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