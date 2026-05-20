Pericol de inundații după ploile puternice anunțate pentru 20 mai.

Potrivit specialiștilor, în unele regiuni se așteaptă acumulări de apă de 15–25 l/m², ceea ce poate duce la formarea scurgerilor intensive pe pante și la apariția unor inundații locale, transmite noi.md.

Conform informațiilor publicate de hidrologi, pe unele râuri mici sunt posibile creșteri ale nivelului apei cu aproximativ 0,10–0,20 m față de valorile actuale. Specialiștii precizează că evoluția fenomenelor va depinde de intensitatea și distribuția precipitațiilor.

O situație aparte este prognozată pe râul Bâc, la postul hidrometric Merenii Noi, unde nivelul apei ar putea crește cu până la aproximativ 1,20 m. Autoritățile menționează că apa se va scurge în limitele albiei minore.