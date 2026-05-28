28 Mai 2026, 10:36
5 735
Perciun: Sute de milioane de lei alocați școlilor au rămas necheltuiți

Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că reforma „Restart în educație” este necesară inclusiv pentru eficientizarea managementului financiar în sistemul educațional.

Potrivit ministrului, anul trecut, sute de milioane de lei disponibile în bugetul de stat nu au fost valorificate de școli și direcțiile de învățământ, transmite agora.md.

Într-o discuție cu jurnaliștii, ministrul a menționat suma de 425 de milioane de lei.

„Anul trecut am avut 425 de milioane de lei care erau disponibile în bugetul de stat, dar care nu s-au cheltuit de către școli, de către direcțiile de învățământ, din diverse motive: de la o planificare insuficient de bună a achizițiilor, nedesfășurarea la timp a acestora...”, a declarat Perciun.

Ministrul a explicat că problema nu ține de lipsa banilor, ci de modul în care aceștia sunt administrați la nivel local și instituțional. Potrivit lui, școlile nu pot acumula solduri de la un an la altul, iar resursele disponibile trebuie valorificate în anul bugetar în care sunt alocate.

„Nu avem solduri trecătoare în țară, soldurile nu se acumulează la nivelul școlilor. Este vorba pur și simplu de un management insuficient de atent la procesele financiare, pentru că atunci când vezi că ai niște resurse în luna iunie, în luna august, și riști să nu le valorifici, te mobilizezi, desfășori achizițiile, intri în detalii și cheltui banii”, a afirmat ministrul.

Dan Perciun a subliniat că nevalorificarea acestor bani reprezintă o problemă administrativă importantă, mai ales în condițiile în care multe instituții de învățământ au nevoie de investiții pentru reparații, modernizare și îmbunătățirea condițiilor de studii.

„Vorbim de jumătate de miliard de lei anul trecut, care au fost disponibili și nu s-au cheltuit din motive administrative de tot felul”, a spus Perciun.

Sursă
agora.md
